Sfiorata la tragedia ieri quando una donn è caduta nel fiume L’intervento salvavita dei Vigili del Fuoco Salva una 49enne inghiottita dalle acque del Tevere a Roma

quando una donna di 49 anni è caduta nel fiume Tevere, a Roma. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di Salvare la vita alla donna, che si trovava in difficoltà nelle acque del fiume.Intervento di soccorso rapido e coordinatoL’allarme è stato lanciato intorno alle 16:30, segnalando la presenza di una donna in difficoltà nelle acque del Tevere, all’altezza di Ponte Marconi. Immediatamente è intervenuta la squadra 7A dei Vigili del Fuoco di Ostiense, supportata dal mezzo nautico dei sommozzatori e da altre risorse specializzate.Recupero e messa in sicurezza della donnaI soccorritori hanno raggiunto rapidamente la donna sulla sponda sinistra del Tevere, mettendo in atto tutte le operazioni necessarie per il recupero. Dayitalianews.com - Sfiorata la tragedia ieri quando una donn è caduta nel fiume. L’intervento salvavita dei Vigili del Fuoco. Salva una 49enne inghiottita dalle acque del Tevere a Roma Leggi su Dayitalianews.com Un’operazione di soccorso rapida e determinante ha avuto luogo nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile,unaa di 49 anni ènel, a. Il tempestivo intervento deidelha permesso dire la vita allaa, che si trovava in difficoltà nelledel.Intervento di soccorso rapido e coordinatoL’allarme è stato lanciato intorno alle 16:30, segnalando la presenza di unaa in difficoltà nelledel, all’altezza di Ponte Marconi. Immediatamente è intervenuta la squadra 7A deideldi Ostiense, supportata dal mezzo nautico dei sommozzatori e da altre risorse specializzate.Recupero e messa in sicurezza dellaaI soccorritori hanno raggiunto rapidamente laa sulla sponda sinistra del, mettendo in atto tutte le operazioni necessarie per il recupero.

