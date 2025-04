Ilrestodelcarlino.it - Sfila la ’Colonna della libertà’. Traffico e divieti

Oggi, dalle 11 alle 16,30, in corso MartiriLibertà e piazza Trento Trieste ci sarà lata, la liberazione di Ferrara - Museo a cielo aperto itinerante con veicoli e uniformiseconda Guerra Mondiale, a cura del MuseoSeconda Guerra Mondiale del fiume Po di Felonica e del MuseoLinea Gotica. La manifestazione partirà da Ferrara per raggiungere i territori a nord del fiume Po dove il 25 aprile 1945 partì l’insurrezione dei Comitati di liberazione nazionale Alta Italia. Saranno presenti 150 veicoli e 400 partecipanti in uniforme storica. I veicoli transiteranno sulle strade di Ferrara e sosteranno nel centro storico. Il Museo esce fuori dalle proprie mura per offrire al pubblico un momento per approfondire la nostra storia. I veicoli saranno guidati e descritti da collezionisti in uniforme.