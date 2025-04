Sfida sui dazi con l’Ue Il tycoon vuole concessioni L’accordo non sarà buono

di Leonardo BiagiottiFIRENZELa politica americana dei dazi sta creando instabilità e volatilità. Bill Emmott (foto), ex direttore dell'Economist e presidente dell'International Institute for Strategic Studies, ieri era a Firenze per parlare di 'Tax Wars' alla rassegna Visioni d'Europa dell'Istituto Universitario Europeo.Emmot, è possibile un accordo fra Usa ed Europa?"Sono scettico che si arrivi ad un accordo buono, perché per Trump i dazi sono come un sogno. Forse è possibile trovare un accordo con dazi generali al 10% e al 25% su auto, alluminio e acciaio. Porterebbe stabilità, ma non sarebbe buono. L'idea di Trump è di fare pressione per ottenere concessioni, quali saranno quelle dell'Europa?".L'obiettivo dello zero per zero si può raggiungere?"Non con Trump. È un buon obiettivo ma appartiene al passato".

