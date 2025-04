Lanazione.it - Sferzata delle associazioni di volontari: "I malati tornino centro della sanità"

"Ialumbra". È il messaggio, chiarissimo, che emerge dal confronto tra le principaliumbre diato che si occupano di assistenza, supporto psico-sociale, sostegno alla ricerca e lavorano da anni negli ospedali umbri. Tante riflessioni e preoccupazioni sono infatti emerse nell’ambito di un incontro, al Residence “Daniele Chianelli” promosso dal presidente del Comitato per la Vita, Franco Chianelli.I rappresentanti comunali e regionali di Avis, Aronc, Aucc, Croce rossa italiana, Associazione pro cardiopatici Cuor di Leone OdV, Insieme Umbria contro il cancro, Aido, Vip clown, Co.re.dia, Diabete 1 in famiglia, Aned, La Lumaca, Avanti tutta, La carica dei prematuri, Agd Umbria, hanno dunque voluto ribadire con forza la necessità di fare rete per occuparsi al meglio di tutti iche devono tornare centrali nellaumbra.