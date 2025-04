Sete di denaro bufera Vlahovic l’errore è evidente

Vlahovic sotto accusa. Anche contro il Parma, l'attaccante serbo ha deluso le aspettative ed ha fornito una prestazione negativa. Tudor nel post gara lo ha messo sotto accusa, lui come gli altri attaccanti, spiegando che per vincere le partite serve avere cattiverie sotto porta."Sete di denaro": bufera Vlahovic, l'errore è evidente (LaPresse) – Calciomercato.itProprio quella che a Vlahovic sembra mancare: a secco dal 23 febbraio, il serbo sembrava potesse beneficiare dell'arrivo del nuovo tecnico, ma i risultati sono stati ancora deludenti. Il croato gli ha ridato una maglia da titolare, ma il serbo non è riuscito a sfruttare l'occasione: zero gol realizzati nelle partite con Tudor in panchina ed una tendenza a non essere incisivo sotto porta che ora inizia a preoccupare.

