Serra rivela la gravidanza e scatena la vendetta contro Selin in Tradimento

Tradimento, la vera natura implacabile di Serra si manifesterà in tutta la sua intensità. La tensione tra lei e Selin raggiungerà un punto critico quando quest'ultima, irritata per la richiesta di Serra rivolta a Oltan affinché saldi un debito bancario, verrà sorpresa da una rivelazione che cambierà radicalmente le dinamiche.

