Serie A il KO costa l’esonero Cannavaro per la panchina

Serie A la sconfitta può costare un ennesimo esonero in questa stagione. Attenzione alla candidatura di Fabio Cannavaro, che può dunque far il suo rientro nel massimo campionato italiano.La posizione degli allenatori in Italia, sin dalla notte dei tempi, è estremamente incerta ed in bilico, dal momento che sono sempre i primi a pagare quando le cose non vanno per il verso giusto. Ed a volte addirittura sono gli unici a lasciarci le penne, come si suole dire in questi casi. Si tratta di una dinamica che si ripete ormai sin dalla notte dei tempi, nonostante non sempre, anzi, si riescono a raggiungere i risultati auspicati da un provvedimento così forte. In questo finale di stagione c'è una panchina che è fortemente in bilico e che può cambiare "proprietario".Cannavaro può tornare in Serie A: altro esonero in questo finale di stagione (Calciomercato.

Andrea Costa 72 Desio 78 Up Andrea Costa Imola: Fazzi, Pavani, Restelli 9, Benintendi ne, Toniato 12, Filippini 7, Klanjscek 21, Chiappelli 6, Martini 4, Sanguinetti 11, Zedda 2. All. Angori. Rimadesio Desio: Bartninkas 7, Abijo ne, Perez 14, Tornari 4, Chiumenti 8, Torgano ne, Albique 3, Fumagalli 4, Cipolla 10, Mazzoleni 21, Elli 4. All. Regazzi. Arbitri: Spessot e De Rico. Parziali: 19-21; 36-39; 52-49. Tiri da due: 21/33; 20/33. Tiri da tre: 5/21; 7/31. 🔗sport.quotidiano.net

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Riprendersi i punti sciaguratamente 'regalati' all'andata, interrompere un digiuno che dura dallo scorso 29 gennaio e dare ossigeno a una classifica che altrimenti potrebbe iniziare a essere preoccupante. La Libertas Livorno targata Bi.Emme Service... 🔗livornotoday.it

Giornata decisamente no per le formazioni bolognesi di rugby. Cade l’Emil Banca sconfitta 36-28 a Modena in casa della capolista, cade a Sondrio 33-24 anche Pieve. La terzultima giornata di serie B interrompe definitivamente la corsa al primo posto e alla serie A del Bologna, sconfitta dalla prima della classe Modena, che a 2 turni dal termine del campionato e con 8 punti di vantaggio sul Brixia secondo vede vicinissimo il traguardo promozione. Modena vince con il bonus il derby dell’Emilia ... 🔗sport.quotidiano.net

