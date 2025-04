Serie A Giudice Sportivo Genoa multa con diffida per il lancio di petardi in campo Squalificati Vieira e 5 giocatori

multa con diffida per il Genoa per il lancio, durante la partita con la Lazio, di petardi e fumogeni in campo che hanno anche colpito il portiere. Leggi su Calciomercato.com conper ilper il, durante la partita con la Lazio, die fumogeni inche hanno anche colpito il portiere.

