Serie A esonero immediato già scelto l’allenatore

Serie A un esonero in vista: la società non aspetta la fine del campionato, tempo scaduto per il tecnico e già scelto il sostitutoSoltanto cinque giornate, ormai, alla fine del campionato di Serie A, ma tutti i verdetti ancora aperti, il che renderà questo finale di stagione davvero molto entusiasmante. Quasi tutte le squadre sono ancora in corsa per degli obiettivi concreti e dunque assisteremo a partite interessanti e tiratissime, che saranno decisive per il raggiungimento di traguardi significativi, ma anche, in molti casi, per il destino degli allenatori.Non è un mistero che siano tantissime le panchine nostrane in bilico, con decisioni ufficiali ancora da prendere ma la sensazione che tanti allenatori cambieranno squadra nella prossima annata. Gli intrecci nel cosiddetto valzer delle panchine sono numerosissimi e potrebbero dare risultati anche imprevisti. Rompipallone.it - Serie A, esonero immediato: già scelto l’allenatore Leggi su Rompipallone.it InA unin vista: la società non aspetta la fine del campionato, tempo scaduto per il tecnico e giàil sostitutoSoltanto cinque giornate, ormai, alla fine del campionato diA, ma tutti i verdetti ancora aperti, il che renderà questo finale di stagione davvero molto entusiasmante. Quasi tutte le squadre sono ancora in corsa per degli obiettivi concreti e dunque assisteremo a partite interessanti e tiratissime, che saranno decisive per il raggiungimento di traguardi significativi, ma anche, in molti casi, per il destino degli allenatori.Non è un mistero che siano tantissime le panchine nostrane in bilico, con decisioni ufficiali ancora da prendere ma la sensazione che tanti allenatori cambieranno squadra nella prossima annata. Gli intrecci nel cosiddetto valzer delle panchine sono numerosissimi e potrebbero dare risultati anche imprevisti.

Le panchine di Serie A non sono mai assicurate. Ogni settimana i risultati sbilanciano verso la permanenza piuttosto che verso l’addio: stavolta si rischia seriamente la seconda opzione. La corsa al piazzamento nelle competizioni europee per la prossima stagione sportiva sta generando molta tensione. Tante squadre raccolte in pochi punti, tanto che di settimana in settimana c’è uno scossone che ribalta le posizioni e ogni punto perso può generare sconforto, perché non facile da riprendere. 🔗tvplay.it

Esonero immediato in serie A: la società è pronta a prendere la decisione più drastica! Maurizio Sarri può tornare nel massimo campionato Panchine bollenti in serie A per diverse big che non hanno fin qui soddisfatto le aspettative. Thiago Motta, Conceiçao e Palladino sono sicuramente i nomi più caldi con le dirigenze rispettivamente di Juve, Milan e Fiorentina che hanno messo sotto attenta osservazione i risultati e le dinamiche di spogliatoio delle tre squadre. 🔗sportface.it

