Calciomercato.it - Serie A: Carnesecchi in una big, la svolta

Il portiere dell’Atalanta è sempre più protagonista in questo finale di stagione e per il suo futuro la strada è praticamente segnataTra le rivelazioni di questo finale di stagione c’è Marco. Il portiere dell’Atalanta, come era prevedibile, ha completato il suo percorso di crescita diventando uno dei migliori del nostro campionato. L’edizione odierna del Quotidiano Sportivo evidenzia come nelle ultime 9 partite la Dea ha subìto solamente cinque reti. Sono numeri importanti e che confermano l’importanza di un estremo difensore come il classe 2000.A:in una big, la(Lapresse) – calciomercato.itOra si fa davvero complicata una sua permanenza in nerazzurro. L’Atalanta spera di riuscire a trattenerlo, ma le big italiane ed estere su di lui ci sono da tempo e il prossimo calciomercato potrebbe essere l’occasione giusta per fare il definitivo salto di qualità.