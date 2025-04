Sequestrati elicotteri alla società di Pompei che lanciò i petali per i Casamonica

Sequestrati 8 elicotteri a Pompei (Napoli), riconducibili a 4 indagati: fino al novembre 2024 hanno usato gli aeromobili senza alcuna autorizzazione. Leggi su Fanpage.it (Napoli), riconducibili a 4 indagati: fino al novembre 2024 hanno usato gli aeromobili senza alcuna autorizzazione.

