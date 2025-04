Seguendo un antica tradizione Royal al posto di re Carlo III ai funerali sarà presente solo William principe del Galles Senza Kate

Carlo III. Una tradizione secolare a corte impedisce, infatti, al sovrano di essere presente, sabato, ai funerali del Pontefice. A rappresentare la Royal Family al suo posto partirà, invece, il principe del Galles, William, accompagnato dal premier britannico Sir Keir Starmer. Carlo e Camilla incontrano per la prima volta Papa Francesco X Re Carlo III costretto a rinunciare all'ultimo saluto a Papa FrancescoÈ il suo ruolo di capo della Chiesa anglicana – "Difensore della Fede e Governatore Supremo" – a impedire al monarca di recarsi a Roma per i funerali di sabato.

