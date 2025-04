Se Putin venisse in Italia non sarebbe arrestato Il caso del mandato di cattura dell’Aja bloccato dal ministro Nordio

Putin non sarà presente ai funerali di Papa Francesco. Al suo posto. a rappresentare Mosca ci sarà la ministra della Cultura Olga Lyubimova. Elemento che, tra gli altri, potrebbe aver avuto un peso sulla decisione è che sul presidente pende un mandato d’arresto della Corte penale internazionale. Tuttavia, per Putin non ci sarebbe stato alcun arresto in vista. L’Italia, infatti, ha bloccato l’esecuzione non perché non lo possa eseguire, ma perché avrebbe scelto di non farlo. È quanto rivelato dal Corriere della Sera, secondo cui il provvedimento emesso il 17 marzo 2023 per crimini di guerra, in particolare la deportazione illegale di bambini ucraini, non è mai stato trasmesso alla Procura generale di Roma dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. La Procura non ha quindi potuto inoltrarlo alla Corte d’Appello per renderlo operativo. Leggi su Open.online Il presidente russo Vladimirnon sarà presente ai funerali di Papa Francesco. Al suo posto. a rappresentare Mosca ci sarà la ministra della Cultura Olga Lyubimova. Elemento che, tra gli altri, potrebbe aver avuto un peso sulla decisione è che sul presidente pende und’arresto della Corte penale internazionale. Tuttavia, pernon cistato alcun arresto in vista. L’, infatti, hal’esecuzione non perché non lo possa eseguire, ma perché avrebbe scelto di non farlo. È quanto rivelato dal Corriere della Sera, secondo cui il provvedimento emesso il 17 marzo 2023 per crimini di guerra, in particolare la deportazione illegale di bambini ucraini, non è mai stato trasmesso alla Procura generale di Roma daldella Giustizia Carlo. La Procura non ha quindi potuto inoltrarlo alla Corte d’Appello per renderlo operativo.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le notizie più recenti da fonti esterne: Putin e l'arresto bloccato, lo «strappo» dell'Italia che ignora l'ordine dell'Aia; Se Putin venisse in Italia non sarebbe arrestato? Il caso del mandato di cattura dell'Aja «bloccato» dal ministro Nordio; Putin in Italia non sarebbe arrestato: sulla sua testa un mandato di cattura internazionale, ma Nordio non lo avrebbe mai trasmesso; Se Putin venisse in Italia non verrebbe arrestato: il governo Meloni ignora il mandato della Cpi; Ma quale arresto. Grazie al governo, Putin sarebbe “intoccabile” se venisse in Italia.

Secondo msn.com: Se Putin venisse in Italia non verrebbe arrestato: il governo Meloni ignora il mandato della Cpi - Il presidente Vladimir Putin non parteciperà ai funerali di papa Francesco, che si terranno sabato 26 aprile, e invierà in rappresentanza della Russia la ministra della Cultura Olga Lyubimova. In molt ...

Segnala huffingtonpost.it: Ma quale arresto. Grazie al governo, Putin sarebbe “intoccabile” se venisse in Italia - Il mandato d’arresto della Corte dell’Aia contro il presidente russo è fermo da due anni al ministero della Giustizia: Nordio non ha mai ...

Scrive fanpage.it: Perché se Putin venisse ai funerali di Papa Francesco non sarebbe arrestato: governo Meloni ignora la CPI - Vladimir Putin non volerà in Italia per i funerali di Papa Francesco. Uno dei motivi per questa è il mandato di cattura per crimini di guerra che pende su di lui dal 2023. L’Italia, però, non ha mai ...