Se lo stato incentiva a restare piccoli le piccole imprese muoiono

imprese italiane è riassumibile in pochi numeri: il 61 per cento degli occupati totali lavora in piccole imprese in Italia, in Spagna sono il 53 per cento, il 44 in . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Se lo stato incentiva a restare piccoli, le piccole imprese muoiono Leggi su Ilfoglio.it La questione dimensionale delleitaliane è riassumibile in pochi numeri: il 61 per cento degli occupati totali lavora inin Italia, in Spagna sono il 53 per cento, il 44 in . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Approfondimenti da altre fonti: Come contribuire al ripopolamento dei borghi italiani; Consegnati ad Ales sei nuovi alloggi di Area. Piu: Nessun territorio deve restare indietro, diamo incentivi ai giovani a restare; Resto al Sud 2025: cosa finanzia, chi può richiederlo, come funziona • In; Tavares batte cassa: sussidi e incentivi per restare in Italia; Resto al Sud 2.0, un valido alleato per i giovani che vogliono fare impresa nel Mezzogiorno?.

Scrive ilfoglio.it: Se lo stato incentiva a restare piccoli, le piccole imprese muoiono - La gestione manageriale familiare ha retto le pmi per decenni. Ora però c'è bisogno di altro altro: servono private equity, voucher e innovazione. È una sfida di economia industriale difficile, ma è t ...

Risulta da ticonsiglio.com: Al via l’incentivo per le imprese che assumono o hanno assunto donne disoccupate - Con la firma del decreto attuativo da parte dei Ministri del Lavoro e dell’Economia, l’incentivo fino a 650 euro previsto dal Decreto Coesione è stato finalmente sbloccato. Il bonus ...

Risulta da unionesarda.it: Spopolamento, incentivi per nuove attività nei piccoli Comuni: domande fino al 30 aprile - Le imprese sarde interessate hanno tempo fino alle ore 10 del prossimo 30 aprile 2025 per presentare le domande per accedere al bando “Bando incentivi per insediamento di nuove attività nei ...