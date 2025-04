Scossa di terremoto nei Campi Flegrei avvertita anche a Napoli

Scossa di terremoto è stata avvertita nei Campi Flegrei alle 22.26. Si è verificato subito un tam tam sui social in attesa delle stime ufficiali dell'Ingv sulla potenza del sisma, che hanno confermato la magnitudo 2.1 del movimento tellurico.Stamattina la Scossa più forte era stata di. Napolitoday.it - Scossa di terremoto nei Campi Flegrei, avvertita anche a Napoli Leggi su Napolitoday.it Unadiè stataneialle 22.26. Si è verificato subito un tam tam sui social in attesa delle stime ufficiali dell'Ingv sulla potenza del sisma, che hanno confermato la magnitudo 2.1 del movimento tellurico.Stamattina lapiù forte era stata di.

Una prima scossa di magnitudo 4.4 si è registrata all'1.25. Poi un'altra di magnitudo 1.6 all’1.40, una di magnitudo 1.1 all’1.47 e l'ultima, alle 3.26, di magnitudo 1.1. Paura a Bagnoli, dove una donna è stata salvata dai Vigili del Fuoco dalle macerie del solaio di casa sua. Il sindaco Manfredi: "Stress test importante per il patrimonio edilizio di questa parte della città". Ingv: "Suolo si sta sollevando tre volte più velocemente di prima" 🔗tg24.sky.it

