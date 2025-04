Scontro tra auto e moto a Uggiate Trevano grave un ragazzo di 17 anni

Uggiate Trevano (Como): un'automobile e una moto si sono scontrati e nell'impatto è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni. Leggi su Fanpage.it Incidente stradale a(Como): un'mobile e unasi sono scontrati e nell'impatto è rimasto ferito undi 17

Incidente stradale a Uggiate Trevano (Como): un'automobile e una moto si sono scontrati e nell'impatto è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni

Scontro frontale tra un'auto e una moto a Uggiate con Ronago, gravissimo ragazzo di 17 anni. L'incidente è avvenuto oggi, mercoledì 23 aprile, intorno alle 17.25

Si legge su espansionetv.it: Uggiate con Ronago, scontro tra un’auto e una moto. Grave 17enne - Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in modo grave per un incidente avvenuto attorno alle 17.30 a Uggiate con Ronago. Mentre percorreva la via Ronago in sella a una moto, per cause ancora da chiarir ...