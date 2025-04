Scontro in municipio la stagione balneare è a rischio

stagione balneare di Ostia, il consiglio straordinario del X municipio si chiude con un solo ordine del giorno approvato e una frattura politica tra destra e sinistra che rischia di pesare sull'intera estate. Convocato per affrontare le urgenze dell'imminente avvio di stagione in programma il 1 maggio, la maggioranza boccia gli atti proposti dalla Lega, approvando solo quello presentato dal Movimento 5 Stelle. Al centro del dibattito, la gestione delle concessioni demaniali marittime e dei servizi balneari, un tema che da anni accende gli animi tra spiaggia e Campidoglio. La proposta della Lega, ritenuta «propositiva e fondata su elementi normativi e di buon senso» dai suoi promotori, chiedeva la sospensione temporanea dell'efficacia dei nuovi bandi in attesa della piena applicazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) e della proroga nazionale al 2027.

