Scontri a Torino per il 25 aprile

Scontri in piazza Castello a Torino al termine della fiaccolata organizzata dalla Città per il 25 aprile. I componenti dello spezzone 'antagonista' del corteo,composto da autonomi, attivisti dei centri sociali e di movimenti filopalestinesi,hanno rimosso le transenne e sono saliti sul palco.C'è stato anche un contatto con le forze dell'ordine che hanno risposto con le manganellate. Gli antagonisti avevano anche esposto uno striscione con la scritta'Resistenza contro guerra,riarmo e genocidio' e contestato il sindaco di Torino. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.15in piazza Castello aal termine della fiaccolata organizzata dalla Città per il 25. I componenti dello spezzone 'antagonista' del corteo,composto da autonomi, attivisti dei centri sociali e di movimenti filopalestinesi,hanno rimosso le transenne e sono saliti sul palco.C'è stato anche un contatto con le forze dell'ordine che hanno risposto con le manganellate. Gli antagonisti avevano anche esposto uno striscione con la scritta'Resistenza contro guerra,riarmo e genocidio' e contestato il sindaco di

Approfondimenti da altre fonti

Dopo averli difesi e aver messo in dubbio l'operato della polizia, la sinistra parlamentare ringrazia gli agenti per aver protetto i militanti dalla furia dei facinorosi dei centri sociali di Torino 🔗ilgiornale.it

Altro che "sobrietà", la sinistra pro Palestina mette le mani sul 25 aprile e lo fa con il solito modo, con disordini e violenza. Momenti di tensione si sono registrati nella serata di giovedì 24 aprile in piazza a Torino, al termine delle celebrazioni per gli ottant'anni della festa di Liberazione. Mentre le autorità stavano lasciando il palco allestito in piazza Castello dove si erano tenuti i discorsi ufficiali, lo spezzone che fa riferimento ai centri sociali del corteo si è avvicinato ... 🔗iltempo.it

