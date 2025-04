Scienza così il Cnr svela le proprietà dei cristalli liquidi attivi

Leggi su Ildenaro.it

Un team composto da ricercatori e ricercatrici dell’Istituto per le applicazioni del calcolo “M. Picone” del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr-Iac), del Dipartimento di Fisica dell’Universita’ degli Studi di Bari, dell’Universita’ di Edimburgo e della Koc University di Istanbul ha analizzato le proprieta’ di un nuovo esempio di “emulsioni doppie”, costituite da gocce di fluido che contengono, al loro interno, una miscela di micro-emulsioni e gel liquido-no attivo. I risultati sono pubblicati sulla rivista ‘Nature Communications’ e inseriti tra gli highlights nella sezione “Applied Physics and Mathematics”. Si tratta di materiali che rientrano nell’ambito della cosiddetta “materia attiva” e che, oltre ad avere rilevanza nel settore della modellistica matematica, possono trovare impiego in campi quali bioingegneria e biomedicina: sono utilizzati, ad esempio, nei processi di design di aggregati artificiali di gocce simili a tessuti biologici o come micro-capsule per la somministrazione controllata di farmaci.