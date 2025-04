Sci alpino scompare la giovane transalpina Margot Simond

giovane transalpina Margot Simond ha perso la vita in un incidente sulla neve: la classe 2007 è caduta e le ferite ed i traumi riportati le sono risultati fatali, nonostante i soccorsi immediati. Dopo quanto accaduto è stato cancellato il Red Bull Alpine Park.La 18enne era campionessa francese di categoria junior nello slalom speciale ed aveva preso parte ai Mondiali di Tarvisio: l’incidente fatale è accaduto attorno alle 13.00 di oggi, e la procura di Albertville ha aperto un indagine in merito a quanto accaduto per individuare eventuali responsabilità.La giovanissima transalpina nella stagione appena passata agli archivi aveva fatto il proprio esordio in Coppa Europa, era una gran promessa dello sci alpino francese ed aveva chiuso ventesima nello slalom dei Mondiali junior di Tarvisio. Oasport.it - Sci alpino, scompare la giovane transalpina Margot Simond Leggi su Oasport.it Tragedia in Val d’Isère: laha perso la vita in un incidente sulla neve: la classe 2007 è caduta e le ferite ed i traumi riportati le sono risultati fatali, nonostante i soccorsi immediati. Dopo quanto accaduto è stato cancellato il Red Bull Alpine Park.La 18enne era campionessa francese di categoria junior nello slalom speciale ed aveva preso parte ai Mondiali di Tarvisio: l’incidente fatale è accaduto attorno alle 13.00 di oggi, e la procura di Albertville ha aperto un indagine in merito a quanto accaduto per individuare eventuali responsabilità.La giovanissimanella stagione appena passata agli archivi aveva fatto il proprio esordio in Coppa Europa, era una gran promessa dello scifrancese ed aveva chiuso ventesima nello slalom dei Mondiali junior di Tarvisio.

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino tra giovedì 20 e giovedì 27 marzo farà tappa a Sun Valley, negli Stati Uniti, per le Finali: con la conclusione delle gare femminili sono state definite le qualificate in tutte le specialità, con 11 azzurre presenti negli USA. Il programma prevede giovedì 20 e venerdì 21 prove cronometrate delle discese, in programma entrambe sabato 22, mentre i superG ... 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DEI MONDIALI DI SCI ALPINO DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 10.38. Gauer e Steudle sono lontani dalle prime 30 posizioni 10.36: prova interessante dell’austriaco Haaser che è 15mo a 1?33 dalla testa 10.33: Il norvegese Moeller è 26mo a 1?88 dalla testa 10.31: 27mo posto per il tedesco Vogt che chiude a 1?97 10. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.23 I pettorali delle outsider più pericolose: 3 Haaser, 4 Gisin, 16 Robinson, 18 Weidle-Winkelmann, 20 Aicher, 23 Johnson, 26 Blanc, 30 Vonn. 11.21 I pettorali delle favorite: 6 Brignone, 7 Venier, 8 Suter, 9 Gut-Behrami, 10 Lie, 11 Goggia, 12 Ledecka, 14 Macuga, 15 Huetter. 11.18 La pista non è invece per niente favorevole a ... 🔗oasport.it

