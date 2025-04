Sci alpino Brignone La mia gamba sta bene a maggio capiremo se dovrò operarmi al legamento

gamba sta molto, molto bene“, l’incidente “è stato duro ma al momento tutto sta andando per il verso giusto“. Sono queste le parole di Federica Brignone, che ha rilasciato una lunga intervista all’Equipe riguardo il suo incidente. La caduta in Val di Fassa, rimediata durante la prova di Gigante dei Campionati italiani di sci, ha portato alla frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra. “Le cose stanno andando bene – ha detto la campionessa azzurra- l’incidente è stato duro e complicato ma al momento tutto sta andando per il verso giusto. Ovviamente non è la fine della stagione che mi aspettavo o speravo, ma rimango positiva“.Attualmente sta facendo “molta riabilitazione e fisioterapia. Se sono a casa, faccio esercizi al mattino e al pomeriggio. Ho tolto i punti di sutura negli ultimi giorni, la prossima settimana potrò iniziare la piscina. Leggi su Sportface.it “La miasta molto, molto“, l’incidente “è stato duro ma al momento tutto sta andando per il verso giusto“. Sono queste le parole di Federica, che ha rilasciato una lunga intervista all’Equipe riguardo il suo incidente. La caduta in Val di Fassa, rimediata durante la prova di Gigante dei Campionati italiani di sci, ha portato alla frattura scomposta di tibia e perone dellasinistra. “Le cose stanno andando– ha detto la campionessa azzurra- l’incidente è stato duro e complicato ma al momento tutto sta andando per il verso giusto. Ovviamente non è la fine della stagione che mi aspettavo o speravo, ma rimango positiva“.Attualmente sta facendo “molta riabilitazione e fisioterapia. Se sono a casa, faccio esercizi al mattino e al pomeriggio. Ho tolto i punti di sutura negli ultimi giorni, la prossima settimana potrò iniziare la piscina.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Federica Brignone: Non devo fare questi errori adesso: oggi volevo troppo davanti alla mia gente; Sci alpino, Brignone: Vincere la generale era il mio sogno impossibile da bambina; Federica Brignone: A Natale ho regalato a mia mamma un biglietto per le finali, speravo che...; Brignone: “Sono davvero orgogliosa. Avevo tanta pressione ma ho fatto il mio meglio nel giorno giusto”; La lunga ripresa di Federica Brignone: «Mi manca moltissimo la mia montagna» – Il video.

Si legge su gazzetta.it: Brignone, via alla fisioterapia a casa Juve. Dopo Sinner anche lei sceglie il J-Medical - Federica dopo il grave infortunio e l'intervento a una gamba ha cominciato il percorso verso il rientro nel centro medico della Juventus, dove anche Jannik aveva curato un problema all'anca ...

Riporta msn.com: Lindsey Vonn: “Brignone merita le Olimpiadi Milano-Cortina. L’Italia è la mia seconda casa” - A Madrid per i Laureus Awards, l’ex campionessa parla dell’infortunio di Federica Brignone e del suo legame speciale con il Bel Paese: “I miei obiettivi per il 2026? Spero che la mia età non mi impedi ...

Lo riporta informazione.it: Sci alpino, Brignone: "Vincere la generale era il mio sogno impossibile da bambina" - Federica Brignone ... mia famiglia. (Sport Mediaset) Su altre fonti Il primo nel 2015 al Solden, l’ultimo a La Thuile, casa sua, sulle stesse montagne dove tutto ebbe inizio al noleggio sci ...