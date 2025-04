Bergamonews.it - Schiarite dopo l’instabilità, verso il weekend il cielo si apre

il passaggio instabile che ieri ha interessato alcune aree della nostra regione, tra oggi e venerdì avremo un nuovo miglioramento su tutti i settori anche se non mancherà qualche locale rovescio sui rilievi. Le previsioni del tempo di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo.Giovedì 24 aprile 2025Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regionepoco nuvoloso o con nubi sparse. Sui rilievi Prealpini possibilità di locali piovaschi o rovesci durante le ore pomeridiane, altrove tempo asciutto.Temperature: Minime comprese tra 10 e 12°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 19 e 23°C.Venti: In pianura deboli/moderati da sud-ovest, in quota moderati da sud-ovest.Venerdì 25 aprile 2025Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regionesereno o poco nuvoloso.