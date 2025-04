Sarah Toscano il retroscena sul primo casting davanti a Maria De Filippi

Sarah Toscano rivela un retroscena inedito sul primo casting ad Amici, che si è svolto davanti a Maria De FilippiL'articolo Sarah Toscano, il retroscena sul primo casting davanti a Maria De Filippi proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Sarah Toscano, il retroscena sul primo casting davanti a Maria De Filippi Leggi su Novella2000.it rivela uninedito sulad Amici, che si è svoltoDeL'articolo, ilsulDeproviene da Novella 2000.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Sarah Toscano: il retroscena su Maria De Filippi e il pianto sul treno; Fabrizio Corona, il retroscena su Fedez e Sarah Toscano dopo la festa a Sanremo: «Sono tornati a casa insieme»; Sanremo 2025, fuori i nomi di 7 cantanti: dall'ex di Amici regina dell'estate, alla prima volta di un super Big; Fedez, il retroscena su Sarah Toscano svelato da Fabrizio Corona; Sanremo 2025, cos'è successo ieri sera alla terza serata del Festival.

Risulta da msn.com: Sarah Toscano: il retroscena su Maria De Filippi e il pianto sul treno - L'ex volto di Amici, Sarah Toscano, ha raccontato degli aneddoti al podcast di Giulia Salemi sull'esperienza ad Amici e con Maria De Filippi.

Come scrive 105.net: Sarah Toscano: “Dal primo casting di ‘Amici’ sono tornata piangendo” - Sarah Toscano ha raccontato il suo primo casting di “Amici” al podcast “Non lo faccio x moda”. Maria De Filippi ha criticato la scelta della canzone e l’ha fatta piangere ...

Riporta isaechia.it: Sarah Toscano racconta il primo incontro con Maria De Filippi: “Ecco perché sono tornata in treno piangendo” - Ospite dell’ultima puntata di Non lo faccio x moda, il podcast condotto da Giulia Salemi, Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione di Amici ha raccontato cosa è accaduto in questo ultimo anno, c ...