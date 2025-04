Sara Campanella la famiglia non vuole le scuse dei genitori di Argentino L8217avvocato di lui 8220Obbligo morale8221

famiglia di Sara Campanella ha precisato di non voler sapere il contenuto della lettera di scusa dei genitori di Stefano Argentino, in carcere con l'accusa di omicidio. L'avvocato dell'indagato: "Le scuse rappresentano un obbligo morale". Leggi su Fanpage.it Per due volte ladiha precisato di non voler sapere il contenuto della lettera di scusa deidi Stefano, in carcere con l'accusa di omicidio. L'avvocato dell'indagato: "Lerappresentano un obbligo morale".

