Santa Luce vandali in azione distrutti bracieri e staccionate nell’area attrezzata di Poggio Querciolo

vandaliche che hanno distrutto i bracieri e parti delle staccionate nell’area boschiva attrezzata di Poggio Querciolo. In questa zona è stato rinvenuto anche un abbandono selvaggio di rifiuti. Un’area attrezzata per ospitare turisti e cittadini che vogliono godere della calma e di una pausa. Pisatoday.it - Santa Luce, vandali in azione: distrutti bracieri e staccionate nell’area attrezzata di Poggio Querciolo Leggi su Pisatoday.it Maniche che hanno distrutto ie parti delleboschivadi. In questa zona è stato rinvenuto anche un abbandono selvaggio di rifiuti. Un’areaper ospitare turisti e cittadini che vogliono godere della calma e di una pausa.

