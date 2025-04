Santa Luce vandali in azione distrutti bracieri e staccionate nell’area attrezzata di Poggio Querciolo

vandaliche che hanno distrutto i bracieri e parti delle staccionate nell'area boschiva attrezzata di Poggio Querciolo. In questa zona è stato rinvenuto anche un abbandono selvaggio di rifiuti. Un'area attrezzata per ospitare turisti e cittadini che vogliono godere della calma e di una pausa.

