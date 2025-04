Sanità un forum su sicurezza e qualità delle cure

Sanità con ricerche, pubblicazioni ed eventi. Quest’anno saranno i 20 anni del forum Risk Management,"con la mission di fare risk management in Sanità, cioè sicurezza e qualità delle cure come asse portante del diritto alla salute. C’era e c’è bisogno di diffondere questa cultura e pratica. Il nostro forum, arrivato al ventesimo anno, si sviluppa affrontando sempre di più i temi dell’innovazione organizzativa, tecnologica e dei percorsi clinici e assistenziali, con due focus particolari. Il primo, fin dall’inizio, è che questa comunità fosse di tutti gli stakeholder della Sanità, con i partecipanti che sono protagonisti con idee e proposte. E intendo tutti coloro che operano nel campo della Sanità, quindi istituzioni, manager, esperti, professionisti, associazioni e imprese. Quotidiano.net - Sanità, un forum su sicurezza e qualità delle cure Leggi su Quotidiano.net Gutenberg, con sede ad Arezzo, è in prima linea sul tema dellacon ricerche, pubblicazioni ed eventi. Quest’anno saranno i 20 anni delRisk Management,"con la mission di fare risk management in, cioècome asse portante del diritto alla salute. C’era e c’è bisogno di diffondere questa cultura e pratica. Il nostro, arrivato al ventesimo anno, si sviluppa affrontando sempre di più i temi dell’innovazione organizzativa, tecnologica e dei percorsi clinici e assistenziali, con due focus particolari. Il primo, fin dall’inizio, è che questa comunità fosse di tutti gli stakeholder della, con i partecipanti che sono protagonisti con idee e proposte. E intendo tutti coloro che operano nel campo della, quindi istituzioni, manager, esperti, professionisti, associazioni e imprese.

