Sanità Giani proroga per due anni la dg dell’Asl Toscana Nord Ovest Casani

Toscana Eugenio Giani ha scelto di prorogare di due anni l’incarico di Maria Letizia Casani alla guida dell’Asl Toscana Nord Ovest. “Una possibilità contemplata dall’attuale contratto”, commenta Giani.Per l’azienda ospedaliero universitaria di Pisa, ovvero l’ospedale di Cisanello, al posto di Silvia Brani, il cui contratto è in scadenza, il presidente propone Katia Belvedere, attuale direttrice generale di Ispro, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica.Per Casani il provvedimento è già esecutivo. Per Belvedere invece sono necessari due ulteriori passaggi: il primo, vincolante, è l’intesa con il magnifico rettore dell’università di Pisa, Riccardo Zucchi. “Con il rettore ci siamo sentiti in questi giorni – spiega Giani – ed oggi gli ho inviato la proposta formale di candidatura”. Leggi su Corrieretoscano.it PISA – Una conferma e un cambio ai vertici delle aziende sanitarie toscane. Il presidente dellaEugenioha scelto dire di duel’incarico di Maria Letiziaalla guida. “Una possibilità contemplata dall’attuale contratto”, commenta.Per l’azienda ospedaliero universitaria di Pisa, ovvero l’ospedale di Cisanello, al posto di Silvia Brani, il cui contratto è in scadenza, il presidente propone Katia Belvedere, attuale direttrice generale di Ispro, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica.Peril provvedimento è già esecutivo. Per Belvedere invece sono necessari due ulteriori passaggi: il primo, vincolante, è l’intesa con il magnifico rettore dell’università di Pisa, Riccardo Zucchi. “Con il rettore ci siamo sentiti in questi giorni – spiega– ed oggi gli ho inviato la proposta formale di candidatura”.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Cosa riportano altre fonti: Giani proroga di due anni Casani all’Asl Nord Ovest e propone Belvedere per l’Aoup pisana; Pisa, direzione dell’Aoup: si fa avanti il nome di Katia Belvedere; Nuove nomine in sanità, da Pisa un giro di poltrone a pochi mesi dal voto; Le notizie del 15 marzo del maltempo in Toscana: Giani chiede lo stato di emergenza nazionale; Il dg della Asl verso la proroga dell’incarico.