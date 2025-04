San Pietro veglia per Francesco il popolo in fila per l’eternità

fila non dorme. Da ieri mattina fino a domani alle 19, senza interruzioni, scorre come un fiume lento e silenzioso tra via della Conciliazione e le colonne del Bernini. Di giorno sotto un cielo acceso d’aprile, di notte sotto il blu profondo che fa brillare la cupola di San Pietro come un faro nell’anima del mondo. E in mezzo, corpi stanchi e occhi vivi, mani giunte, sguardi alti. Oltre centomila persone si sono già fermate un istante davanti alla bara. Ma è un istante che vale una vita.Non è un evento. È un rito. Una processione continua di pellegrini e cittadini, di fedeli e semplici curiosi, che cercano qualcosa che non si trova facilmente in un mondo affollato di parole: il silenzio del sacro. Il desiderio di sentirsi parte di qualcosa che non si può spiegare con la ragione.Un corpo che interpellaNon è una bara chiusa. Thesocialpost.it - San Pietro, veglia per Francesco: il popolo in fila per l’eternità Leggi su Thesocialpost.it Lanon dorme. Da ieri mattina fino a domani alle 19, senza interruzioni, scorre come un fiume lento e silenzioso tra via della Conciliazione e le colonne del Bernini. Di giorno sotto un cielo acceso d’aprile, di notte sotto il blu profondo che fa brillare la cupola di Sancome un faro nell’anima del mondo. E in mezzo, corpi stanchi e occhi vivi, mani giunte, sguardi alti. Oltre centomila persone si sono già fermate un istante davanti alla bara. Ma è un istante che vale una vita.Non è un evento. È un rito. Una processione continua di pellegrini e cittadini, di fedeli e semplici curiosi, che cercano qualcosa che non si trova facilmente in un mondo affollato di parole: il silenzio del sacro. Il desiderio di sentirsi parte di qualcosa che non si può spiegare con la ragione.Un corpo che interpellaNon è una bara chiusa.

