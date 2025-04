San Giorgio dopo due anni torna il bancomat in paese

dopo quasi due anni di nulla, con la necessità di spostarsi in altri paesi anche per un semplice prelievo, ora la gente di San Giorgio ha nuovamente uno sportello bancomat. Un prezioso servizio reso possibile dalla Bcc del Metauro, che ha risposto positivamente alla richiesta del sindaco Antonio Sebastianelli, formulata a seguito della chiusura, nel giugno 2023, della filiale sangiorgese di Intesa-San Paolo, che ha tolto anche l'Atm.Il taglio del nastro del nuovo bancomat si è tenuto ieri, da parte del primo cittadino e dei vertici dell'istituto di credito: il presidente Bruno Fiorelli, i consiglieri Camillo Conti, PierGiorgio Baldini e Stefano Rossini, il direttore generale Gabriella Mariani, la titolare della filiale di Orciano Giuseppina Righi e i dipendenti Emanuele Pedini Boni e Mauro Ambrosini.

