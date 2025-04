San Donaci arrestato per spaccio in casa cocaina già suddivisa in dosi marijuana e materiale da taglio

arrestato a San Donaci per detenzione ai fini di spaccio di droga. La Polizia ha trovato cocaina e marijuana in casa. Notizie.virgilio.it - San Donaci, arrestato per spaccio: in casa cocaina già suddivisa in dosi, marijuana e materiale da taglio Leggi su Notizie.virgilio.it Un uomo è statoa Sanper detenzione ai fini didi droga. La Polizia ha trovatoin

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: San Donaci, arrestato per spaccio: in casa cocaina già suddivisa in dosi, marijuana e materiale da taglio; Trovato con cocaina in dosi, marijuna e materiale per il confezionamento: arrestato; Arrestato a San Donaci per spaccio: in casa cocaina e marijuana; San Donaci, arrestato per spaccio: in casa cocaina e marijuana; Arrestato a San Donaci per spaccio: in casa cocaina e marijuana.

Secondo virgilio.it: San Donaci, arrestato per spaccio: in casa cocaina già suddivisa in dosi, marijuana e materiale da taglio - Un uomo è stato arrestato a San Donaci per detenzione ai fini di spaccio di droga. La Polizia ha trovato cocaina e marijuana in casa.

Segnala brindisisera.it: Arrestato a San Donaci per spaccio: in casa cocaina e marijuana - SAN DONACI – Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Brindisi nella serata dell’11 aprile con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra in un ...

Lo riporta brindisireport.it: Trovato con cocaina in dosi, marijuna e materiale per il confezionamento: arrestato - SAN DONACI - Trovato con cocaina in dosi, marijuna e materiale per il confezionamento: arrestato. Un uomo di San Donaci è accusato di detenzione di fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fino a que ...