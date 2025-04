Samsung allarga la One UI 7 ma ci sono novità anche per i Galaxy Watch e per HONOR Magic7 Pro

Samsung Galaxy Z Flip6, Z Fold6, Z Flip5, Z Fold5, Watch7, Watch Ultra e per la serie HONOR Magic7: le novità.L'articolo Samsung allarga la One UI 7, ma ci sono novità anche per i Galaxy Watch e per HONOR Magic7 Pro proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Samsung allarga la One UI 7, ma ci sono novità anche per i Galaxy Watch e per HONOR Magic7 Pro Leggi su Tuttoandroid.net Aggiornamenti importanti perZ Flip6, Z Fold6, Z Flip5, Z Fold5,7,Ultra e per la serie: le.L'articolola One UI 7, ma ciper ie perPro proviene da TuttoAndroid.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Ne parlano su altre fonti: Samsung allarga la One UI 7, ma ci sono novità anche per i Galaxy Watch e per HONOR Magic7 Pro; One UI 7 arriva sui Samsung Galaxy S23, S24 FE, Tab S10 e Tab S9, per ora in Corea; Galaxy A55 ottenuto la versione beta One UI 7. Quando verrà rilasciato un aggiornamento importante?; Galaxy Ring disponibile nelle taglie 14 e 15, in arrivo nuove funzioni per dormire meglio; Samsung Good Lock si allarga a livello globale e debutta sul Google Play Store.

Secondo tuttoandroid.net: Samsung allarga la One UI 7, ma ci sono novità anche per i Galaxy Watch e per HONOR Magic7 Pro - Aggiornamenti importanti per Samsung Galaxy Z Flip6, Z Fold6, Z Flip5, Z Fold5, Watch7, Watch Ultra e per la serie HONOR Magic7: le novità.

Segnala smartworld.it: Il rollout di One UI 7 riparte, ecco i Samsung che si aggiornano - Samsung riprende il rollout di One UI 7, l’aggiornamento è in arrivo su Galaxy S24, pieghevoli e altri modelli recenti. Scopriamo tutte le novità.

Da hdblog.it: One UI, Samsung cambia approccio sulla nomenclatura: si lavora alla One UI 8.5 - Mentre il rollout della One UI 7 stabile è progressivamente più intenso, Samsung lavora alla One UI 8.5. Lo raccontano le ultime indiscrezioni secondo le quali a Seul starebbero razionalizzando l'inte ...