Salvatore Borsellino sospeso da Tik Tok E invece per il figlio di Totò Riina nessun provvedimento

sospeso fino al 16 aprile 2035, in pratica per dieci anni. Farò ampiamente in tempo per morire.". Lo denuncia Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992.L'indomito fondatore. Palermotoday.it - Salvatore Borsellino sospeso da Tik Tok: "E invece per il figlio di Totò Riina nessun provvedimento..." Leggi su Palermotoday.it "Ho scoperto che il mio account di Tik Tok è stato 'temporaneamente'fino al 16 aprile 2035, in pratica per dieci anni. Farò ampiamente in tempo per morire.". Lo denuncia, fratello di Paolo, il magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992.L'indomito fondatore.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: Salvatore Borsellino sospeso da Tik Tok: E invece per il figlio di Totò Riina nessun provvedimento...; Sospeso l’account Tik Tok di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo; Partinico piange Fabio Scalia, stroncato da una malattia a 58 anni, persona splendida e grande professionista; Sospeso l’account Tik Tok di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo.

Lo riporta blogsicilia.it: Sospeso l’account Tik Tok di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo - “Ho scoperto che il mio account di Tik Tok è stato “temporaneamente” sospeso fino al 16 aprile 2035, in pratica per dieci anni. Farò ampiamente in tempo per morire”. Lo […] ...

Risulta da msn.com: Lotta alla mafia, Salvatore Borsellino incontra i cittadini in Comune - Salvatore Borsellino (a destra) incontrerà i cittadini di Vergato. L’iniziativa si domani nella sala consiliare alle 17.30. Salvatore Borsellino è il fratello minore di Paolo, il magistrato ...

Segnala varesenews.it: Salvatore Borsellino agli studenti del liceo Ferraris di Varese: “Provo rimorso per non aver compreso mio fratello” - Salvatore Borsellino, fratello del Giudice Paolo Borsellino. L’evento è organizzato con la preziosa collaborazione delle associazioni Su la Testa – APS e Anemos Italia – ODV. Dopo i saluti ...