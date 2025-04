Ilgiorno.it - Salta tra le polemiche il concerto dei Punkreas

Rinviare ildel 25 aprile al Centro Pertini a causa della morte di Papa Francesco? Secondo i, il gruppo musicale che domani era previsto in cartellone, non è il caso, perché "Il 25 aprile non è una festa in discoteca o un happy hour, ma il giorno in cui si ricorda la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, grazie alla Resistenza che ci ha poi condotti alla democrazia". Anche a Legnano, gli eventi rinviati per il lutto nazionale per la morte del Papa si sono improvvisamente trasformati in un’occasione polemica.Alla base della vicenda, la decisione presa dall’amministrazione comunale legnanese di rinviare e posticipare alcune manifestazioni previste in questi giorni: tra queste anche ildei, che l’amministrazione ha comunicato essere stato posticipato al prossimo 4 maggio.