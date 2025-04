Salsomaggiore il 29 aprile una serata per prevenire la ludopatia

Salsomaggiore Terme organizzano una serata dedicata alla prevenzione della ludopatia.L'appuntamento è al Palazzo dei Congressi, sala della Cariatidi, il prossimo 29 aprile. Dalle 20.30 docenti e.

