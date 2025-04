Sabato a Roma oltre 400 giovani

giovani faentini Sabato a Roma in occasione del Giubileo degli adolescenti: un viaggio organizzato da tempo e che per caso porterà i ragazzi e i loro accompagnatori, ben 419 persone in totale, nella capitale nel giorno dei funerali di Papa Francesco, che si terranno Sabato mattina alle 10 a San Pietro. Sono attese circa 200mila persone e 170 delegazioni di capi di Stato e di governo. Da Faenza i 419 partecipanti al Giubileo degli adolescenti partiranno con vari pullman da diversi punti della diocesi: sono infatti ben 17 le parrocchie. Non si sa se qualcuno di questi gruppi assisterà ai funerali: "Immagino che qualche parrocchia ci andrà, ma l'idea è di decidere quando saremo lì – spiega don Marco Donati, parroco del Paradiso – in base a quanto caos ci sarà a Roma.

