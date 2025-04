Inter-news.it - Sabatini riflette: «Inter sarebbe stata più serena con un altro percorso in Serie A»

Sandroè convinto che il cammino in Campionato dell’abbia influito negativamente sullo stato d’animo con cui i nerazzurri affrontano le altre competizioni. LA CONSIDERAZIONE – Il giornalista Sandroha così parlato alle frequenze di Radio Sportiva in merito al non impeccabile cammino dei nerazzurri inA: «Non è accettabile che l’abbia 15 punti in meno della scorsa stagione in Campionato. I nerazzurri si sono trovati nella situazione paradossale di giocare la Coppa Italia con l’ossessione della vittoria, così come faranno contro la Roma. Se con i giallorossi non va come tutti i tifosi dell’sperano, allora la partita contro il Barcellona sarà quanto di più delicato si possa immaginare. Ecco perché fare meglio in Campionato, anche solo con 4 punti in più, avrebbe consentito ai nerazzurri di ‘passeggiare’ negli ultimi turni diA e affrontare le altre competizioni con una diversa serenità».