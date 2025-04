Russia Ucraina il nuovo avvertimento di Mosca Armi nucleari se l’Occidente ci aggredisce

Russia potrebbe ricorrere all’uso di Armi nucleari in risposta a un’aggressione da parte di Paesi occidentali. A dichiararlo è stato Serghei Shoigu, attuale segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ed ex ministro della Difesa, in un’intervista rilasciata a un’agenzia di stampa russa.Shoigu ha ricordato che, nel novembre 2024, sono state apportate modifiche ai documenti strategici che guidano la politica nucleare del Paese. “In base ai nuovi indirizzi, la Russia si riserva il diritto di impiegare l’arma nucleare in caso di attacco da parte di potenze straniere”, ha sottolineato, evidenziando un irrigidimento della postura militare russa.Secondo quanto dichiarato, Mosca sta osservando con attenzione i movimenti militari degli Stati europei, in particolare le attività che potrebbero essere interpretate come una preparazione a operazioni ostili. Thesocialpost.it - Russia-Ucraina, il nuovo avvertimento di Mosca: “Armi nucleari se l’Occidente ci aggredisce” Leggi su Thesocialpost.it Lapotrebbe ricorrere all’uso diin risposta a un’aggressione da parte di Paesi occidentali. A dichiararlo è stato Serghei Shoigu, attuale segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ed ex ministro della Difesa, in un’intervista rilasciata a un’agenzia di stampa russa.Shoigu ha ricordato che, nel novembre 2024, sono state apportate modifiche ai documenti strategici che guidano la politica nucleare del Paese. “In base ai nuovi indirizzi, lasi riserva il diritto di impiegare l’arma nucleare in caso di attacco da parte di potenze straniere”, ha sottolineato, evidenziando un irrigidimento della postura militare russa.Secondo quanto dichiarato,sta osservando con attenzione i movimenti militari degli Stati europei, in particolare le attività che potrebbero essere interpretate come una preparazione a operazioni ostili.

