Roy Paci torna con il singolo ‘Tromba’ e il ‘Live Love amp Dance Tour 2025’

Venerdì 25 aprile esce Tromba (Etnagigante/Altafonte), il nuovodi Royfirmato con Lorenzo Vizzini. Il brano è una vera e propria dedica appassionata alla sua inseparabile Sofia – la tromba che da 40 anni è la sua voce – ma anche un testo ironico e tagliente che denuncia i mali del nostro tempo.“Mi è venuto naturale scrivere un brano dedicato alla mia tromba Sofia”, spiega l’artista. “Il mio tramite con il mondo da quarant’anni a questa parte, il megafono musicale squillante e a volte prepotente attraverso il quale ho sempre denunciato cose per me importanti. Un suono che spesso è stato più efficace di mille parole. Accompagnato, quasi celato, da una musica dirompente e un ritmo avvolgente, questo è un testo di denuncia che racchiude tante metafore”.Cover da Ufficio StampaTromba, in uscita il 25 aprile – una data simbolica cara all’artista –, è infatti un’esplosione di ritmo e significato.