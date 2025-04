Roma Ghisolfi Questo club è qualcosa di speciale Ranieri porta serenità

Roma, Florent Ghisolfi ha parlato dell’ambiente giallorosso e di tanti altri aspetti: “Sto scoprendo un calcio diverso, perché l’Italia è davvero diversa dalla Francia. Al di là dell’Italia, penso che la Roma, oltre alla città che è semplicemente eccezionale, sia un club diverso. Qui c’è una passione incredibile, sia nel calcio in generale che in tutti i settori, in particolare nei media come voi. La Roma è qualcosa di veramente diverso, una grande passione. È una famiglia per la gente di qui. È davvero eccezionale”.Ghisolfi ha poi continuato: “A Lens c’è passione, è un club estremamente popolare, lo stadio è pieno e ho sentito l’affetto della gente. È difficile spiegare la differenza tra ciò che hai vissuto a Lens e qui in termini di atmosfera. Sololaroma.it - Roma, Ghisolfi: “Questo club è qualcosa di speciale. Ranieri porta serenità” Leggi su Sololaroma.it In una lunga intervista a BFM RMC, il direttore sportivo della, Florentha parlato dell’ambiente giallorosso e di tanti altri aspetti: “Sto scoprendo un calcio diverso, perché l’Italia è davvero diversa dalla Francia. Al di là dell’Italia, penso che la, oltre alla città che è semplicemente eccezionale, sia undiverso. Qui c’è una passione incredibile, sia nel calcio in generale che in tutti i settori, in particolare nei media come voi. Ladi veramente diverso, una grande passione. È una famiglia per la gente di qui. È davvero eccezionale”.ha poi continuato: “A Lens c’è passione, è unestremamente popolare, lo stadio è pieno e ho sentito l’affetto della gente. È difficile spiegare la differenza tra ciò che hai vissuto a Lens e qui in termini di atmosfera.

Su altri siti se ne discute

Il presente sorride ma in casa Roma è già tempo di preparare il futuro, con scelte che potrebbero risultare delicate. I giallorossi sperano di raggiungere la prossima Champions League e stanno riflettendo su chi sarà il prossimo allenatore, su chi avrà l’arduo compito di sostituire Claudio Ranieri. Il coach di Testaccio ha comunicato a più riprese di volersi ufficialmente ritirare, entrando a far parte però della dirigenza come Senior Advisor. I Friedkin si starebbero guardando intorno, per ... 🔗sololaroma.it

La Roma si prepara al doppio confronto contro l’Athletic Club negli ottavi di finale di Europa League. La gara d’andata di disputerà questa sera, giovedì 6 marzo, alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico, mentre il ritorno è in programma il 13 marzo al San Mamés. In caso di passaggio del turno, i giallorossi potrebbero incontrare nei quarti di finale il Fenerbahce dell’ex José Mourinho, che prima se la vedrà con i Rangers. Mourinho: “Chi vincerà? Guardo ai due club inglesi” Ai microfoni di ... 🔗sololaroma.it

Le parole del Direttore Sportivo giallorosso Florent Ghisolfi alla vigilia del match contro l’Athletic Bilbao. Le parole Prima della gara d’andata fra Roma e Athletic Bilbao valida per gli Ottavi di Finale di Europa League, il Direttore Sportivo giallorosso Florent Ghisolfi è intervenuto ai microfoni di Sky. A seguire le sue parole. RENSCH – «Rensch […] 🔗calcionews24.com

Ghisolfi: Cerchiamo un mix di identità e distacco. Senza distacco non si può lavorare; Roma, Ghisolfi: “Stasera è una partita importantissima. Credo nella Champions, è un obiettivo”; Europa League: il commento di Ghisolfi e Ranieri dopo il sorteggio. 🔗Ne parlano su altre fonti