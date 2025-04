Roma delegazione in Vaticano per Papa Francesco presente Ranieri che non parlerà in conferenza

Roma, che si è unita al lungo pellegrinaggio di fedeli e cittadini accorsi in Vaticano per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco. In occasione dell'apertura della camera ardente nella Basilica di San Pietro, una delegazione giallorossa ha voluto rendere omaggio alla figura del Santo Padre, scomparso lunedì e già celebrato da oltre 50.000 persone solo nella prima giornata.La delegazione della RomaCome riportato da Filippo Biafora su Il Tempo, la delegazione Romanista è arrivata in Vaticano questa mattina e ha lasciato la Basilica intorno alle 10:30. presente una rappresentanza completa del club, a partire da Florent Ghisolfi, responsabile dell'area tecnica, accompagnato da Claudio Ranieri e dal team manager Simone Ricchio. Al loro fianco anche Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer dell'AS Roma.

