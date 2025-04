Sololaroma.it - Roma, Candela: “Lavoro straordinario di Ranieri, Champions League difficile”

Leggi su Sololaroma.it

Il successo per 1-0 con il Verona è passato in archivio e per laè tempo di guardare avanti. I giallorossi hanno dimostrato di poter ancora centrare la qualificazione alla prossima, seppur serva un finale di stagione ai limiti della perfezione. Per raggiungere il traguardo 4° posto, la squadra dovrà cercare di vincere ogni partita rimasta, con la prima di queste che sarà in trasferta. Domenica 27 aprile, infatti, i capitolini scenderanno in campo alle 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza con l’Inter. Un cliente che definire ostico è utilizzare un eufemismo, ferito dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan.Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Serie A, l’ex calciatore Vincentha voluto parlare del momento e dell’annata della Lupa, soffermandosi sull’importanza di Claudio: “Da quando è arrivato ha fatto quasi un filotto.