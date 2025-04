Roma blindata per i funerali di Papa Francesco sfida per la sicurezza e per la geopolitica

Roma blindata in vista dei funerali di Papa Francesco: una sfida per la sicurezza e per la geopolitica mondiale Una folla immensa ha invaso il cuore della cristianità. Per ore, decine di migliaia di fedeli si sono messi in fila per rendere omaggio al Santo Padre.

Roma blindata in vista dei funerali di Papa Francesco

Roma si prepara ai funerali di Papa Francesco con un imponente piano di sicurezza, coordinato dalla Prefettura e dalla Protezione civile.

Roma si prepara ai funerali di Papa Francesco con un imponente piano di sicurezza, coordinato dalla Prefettura e dalla Protezione civile.

Per i funerali del Papa arriveranno a Roma rinforzi da altre regioni, ha annunciato il prefetto. Per mettere a punto ogni dettaglio si è tenuto un doppio vertice in prefettura.

Per i funerali del Papa arriveranno a Roma rinforzi da altre regioni, ha annunciato il prefetto. Per mettere a punto ogni dettaglio si è tenuto un doppio vertice in prefettura. Bazooka antidrone e controlli 3D: Roma blindata per i funerali di papa Francesco. Mezza città chiusa al traffico

Bazooka antidrone, controlli di sicurezza in 3D e strade chiuse. Roma si prepara ai funerali di papa Francesco, che porteranno nella Capitale 170 delegazioni da tutto il mondo e almeno 200mila persone, con un massiccio piano di sicurezza.

