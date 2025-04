Roma blindata per i funerali di Papa Francesco armi anti drone e no fly zone

Roma per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco, alle 10 di sabato 26 aprile. È stato delineato il percorso del corteo funebre in occasione dei funerali, ha annunciato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, a termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presso il palazzo della Prefettura della Capitale. "Il corteo funebre passerà dalla Galleria Pasa, attraverserà il ponte e corso Vittorio Emanuele, piazza Venezia, poi proseguirà per i Fori Imperiali, salirà per via Labicana e svolterà in via Merulana per poi arrivare a Santa Maria Maggiore, dove ci sarà la tumulazione, che però non sarà aperta al pubblico", ha spiegato il prefetto, "non sarà possibile seguire il corteo funebre, ci saranno delle transenne, le persone potranno vederne il passaggio. Iltempo.it - Roma blindata per i funerali di Papa Francesco: armi anti-drone e no fly zone Leggi su Iltempo.it Il mondo aper dare l'ultimo saluto a, alle 10 di sabato 26 aprile. È stato delineato il percorso del corteo funebre in occasione dei, ha annunciato il prefetto di, Lamberto Giannini, a termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presso il palazzo della Prefettura della Capitale. "Il corteo funebre passerà dalla Galleria Pasa, attraverserà il ponte e corso Vittorio Emanuele, piazza Venezia, poi proseguirà per i Fori Imperiali, salirà per via Labicana e svolterà in via Merulana per poi arrivare a Santa Maria Maggiore, dove ci sarà la tumulazione, che però non sarà aperta al pubblico", ha spiegato il prefetto, "non sarà possibile seguire il corteo funebre, ci saranno delle transenne, le persone potranno vederne il passaggio.

