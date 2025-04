Roma blindata per i funerali del Papa aree chiuse al traffico e bazooka antidrone ASCOLTA il podcast di oggi 24 aprile

Roma blindata in vista dei funerali di Papa Francesco

Roma si prepara ai funerali di Papa Francesco con un imponente piano di sicurezza, coordinato dalla Prefettura e dalla Protezione civile.

Roma si prepara ai funerali di Papa Francesco con un imponente piano di sicurezza, coordinato dalla Prefettura e dalla Protezione civile.

Per i funerali del Papa arriveranno a Roma rinforzi da altre regioni, ha annunciato il prefetto. Per mettere a punto ogni dettaglio si è tenuto un doppio vertice in prefettura.

Per i funerali del Papa arriveranno a Roma rinforzi da altre regioni, ha annunciato il prefetto. Per mettere a punto ogni dettaglio si è tenuto un doppio vertice in prefettura.

Bazooka antidrone, controlli di sicurezza in 3D e strade chiuse. Roma si prepara ai funerali di papa Francesco, che porteranno nella Capitale 170 delegazioni da tutto il mondo e almeno 200mila persone, con un massiccio piano di sicurezza.

