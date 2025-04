Roma allarme bomba alla Basilica di Santa Maria Maggiore

Roma, 24 aprile 2025 – allarme bomba questa mattina, nei pressi della Basilica di Santa Maria Maggiore, che ha causato momenti di tensione tra i passanti e i fedeli. L’allarme è scattato a causa di un bagaglio abbandonato, presumibilmente dimenticato da un turista, secondo le prime ricostruzioni. Santa Maria Maggiore, luogo in cui verrà sepolto Papa Francesco è uno dei luoghi dove in questi giorni si sta concentrando un grande afflusso di persone.Le forze dell’ordine e gli artificieri sono intervenuti prontamente, mantenendo alta l’allerta e avviando verifiche approfondite. Le operazioni sono state condotte seguendo rigorosamente i protocolli di sicurezza per garantire l’incolumità pubblica. L’area circostante la Basilica è stata isolata e transennata per circa un’ora, mentre gli esperti eseguivano le operazioni di controllo. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 24 aprile 2025 –questa mattina, nei pressi delladi, che ha causato momenti di tensione tra i passanti e i fedeli. L’è scattato a causa di un bagaglio abbandonato, presumibilmente dimenticato da un turista, secondo le prime ricostruzioni., luogo in cui verrà sepolto Papa Francesco è uno dei luoghi dove in questi giorni si sta concentrando un grande afflusso di persone.Le forze dell’ordine e gli artificieri sono intervenuti prontamente, mantenendo alta l’allerta e avviando verifiche approfondite. Le operazioni sono state condotte seguendo rigorosamente i protocolli di sicurezza per garantire l’incolumità pubblica. L’area circostante laè stata isolata e transennata per circa un’ora, mentre gli esperti eseguivano le operazioni di controllo.

