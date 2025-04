Rivoluzione Domenica In arrivano Giletti e Nunzia De Girolamo L’indiscrezione

Domenica In di Mara Venier potrebbe avere i giorni contati. O almeno la versione a cui ci ha abituati negli ultimi anni la signora della Domenica. I vertici Rai starebbero lavorando ad una ristrutturazione del palinsesto Domenicale e ci sarebbe la volontà di condividere questo nuovo progetto con Massimo Giletti, già in passato volto della Domenica pomeriggio, e Nunzia De Girolamo che, dopo l'addio alla politica, si sta affermando sempre più come conduttrice, dividendosi tra vari progetti sulla tv di Stato.La nuova Domenica In con Mara Venier, Massimo Giletti e Nunzia De GirolamoStando a un retroscena svelato da Davide Maggio, i vertici Rai starebbero pensando di rivoluzionare il palinsesto del daytime pomeridiano cambiando completamente la formula di Domenica In.

