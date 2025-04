Ritrovato nel fiume Santerno a Imola il corpo di Daniele Mocellin

Ritrovato e recuperato dai vigili del fuoco di Bologna nelle acque del fiume Santerno a Imola il corpo senza vita d Daniele Mocellin, il 34enne scomparso nel nulla lo scorso 2 aprile da Altivole, dove viveva con la famiglia. L'auto dell'uomo, una Renault Scenic nera (targata EB830ZX) era. Trevisotoday.it - Ritrovato nel fiume Santerno a Imola il corpo di Daniele Mocellin Leggi su Trevisotoday.it E' statoe recuperato dai vigili del fuoco di Bologna nelle acque delilsenza vita d, il 34enne scomparso nel nulla lo scorso 2 aprile da Altivole, dove viveva con la famiglia. L'auto dell'uomo, una Renault Scenic nera (targata EB830ZX) era.

