Ritrovate per la prima volta le ossa di un gladiatore sbranato da un leone

gladiatore sbranato da un leone Ilgiornale.it - Ritrovate per la prima volta le ossa di un gladiatore sbranato da un leone Leggi su Ilgiornale.it L'analisi di uno scheletro ritrovato in un cimitero nel 2004 ha portato alla scoperta del primoda un

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Ritrovate per la prima volta le ossa di un gladiatore sbranato da un leone; Giallo di Mara Favro, nuove ricerche con i cani e i parenti per trovare altre ossa; Trovati per la prima volta indizi sulla sindrome di Down fra i Neanderthal; Omicidio Parma: ritrovate dai Ris altre ossa in giardino e la posizione di Chiara Petrolini si aggrava. Ecco le accuse che potrebbero anche portare all’ergastolo; Procida, ossa e scheletro ritrovati a Chiaia e Punta Ottimo.

ilgiornale.it scrive: Ritrovate per la prima volta le ossa di un gladiatore sbranato da un leone - L'analisi di uno scheletro risalente a circa 1.800 anni fa, appartenente a un uomo robusto tra i 26 e i 35 anni, ha fornito le prime evidenze osteologiche di queste feroci battaglie. In particolare, ...

Lo riporta msn.com: Donna scomparsa nel Torinese, attesa per esami su ossa ritrovate - (ANSA) - TORINO, 28 FEB - Già nella prossima settimana potrebbero arrivare le prime risposte sulle ossa ritrovate in Valle di Susa (Torino) durante le ricerche di Mara Favro, la donna di 51 anni ...

Secondo today.it: Una bici e ossa umane ritrovate nel bosco: potrebbero essere di Pasquetta 'Graziosa' Castellan - La 79enne è scomparsa 8 mesi fa dalla sua casa in provincia di Torino. Nessun dettaglio secondo la figlia, che l'aveva incontrata il giorno prima, avrebbe suggerito la volontà di un allontanamento vol ...