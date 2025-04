Riscrivere le regole Trump lo vuole fare davvero La scoperta è clamorosa

Trump Organization ha lanciato un prodotto destinato a far discutere: un cappello rosso con la scritta “Trump 2028”, un omaggio al 45° e 47° presidente degli Stati Uniti. Il lancio ha subito riacceso le speculazioni su una possibile futura candidatura di Donald Trump, che compirà 78 anni a giugno, per un ipotetico terzo mandato alla Casa Bianca.Sul sito ufficiale della Trump Store, il cappello era inizialmente descritto come un invito a “Riscrivere le regole”, frase che molti hanno letto come un’allusione diretta al 22° emendamento della Costituzione, che vieta a un presidente di essere eletto per più di due mandati. La descrizione è poi stata modificata, eliminando ogni riferimento implicito, e ora recita: “Fai una dichiarazione con questo cappello Trump 2028 Made in America”. Thesocialpost.it - “Riscrivere le regole”. Trump lo vuole fare davvero? La scoperta è clamorosa Leggi su Thesocialpost.it Giovedì scorso, laOrganization ha lanciato un prodotto destinato a far discutere: un cappello rosso con la scritta “2028”, un omaggio al 45° e 47° presidente degli Stati Uniti. Il lancio ha subito riacceso le speculazioni su una possibile futura candidatura di Donald, che compirà 78 anni a giugno, per un ipotetico terzo mandato alla Casa Bianca.Sul sito ufficiale dellaStore, il cappello era inizialmente descritto come un invito a “le”, frase che molti hanno letto come un’allusione diretta al 22° emendamento della Costituzione, che vieta a un presidente di essere eletto per più di due mandati. La descrizione è poi stata modificata, eliminando ogni riferimento implicito, e ora recita: “Fai una dichiarazione con questo cappello2028 Made in America”.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Con Donald Trump gli Stati Uniti soffriranno più dell’Europa. Sta mostrando una grave mancanza di empatia per i vulnerabili, mina regole a cui abbiamo lavorato per secoli”. Ad attaccare il presidente americano è il premio Nobel per l’Economia 2001, il professore Joseph E. Stiglitz, aprendo il convegno “Lotta alle diseguaglianze, contrasto alla povertà e politiche di welfare: il ruolo dei sistemi fiscali”, organizzato a Roma da ICRICT, Nens e Oxfam Italia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Voci non confermate ma che stanno facendo il giro dei media americani. A quanto pare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta pensando a un cambiamento chiave delle regole di partecipazione alla Nato da parte dei Paesi membri. Lo riporta Nbc, che cita ex e attuali rappresentanti del governo americano e del Congresso. Secondo il network Usa, Trump ha discusso con i suoi consiglieri la possibilità di favorire i membri che spendono nella difesa una percentuale più alta del loro prodotto ... 🔗liberoquotidiano.it

Durante i 90 giorni concessi da Donald Trump, per l’Unione europea ci sarà da lavorare. O meglio, da trattare. I dazi americani del 20% sulle merci importante dal Vecchio continente sono uno spettro che al momento è stato solo congelato, pronto a tornare da un momento all’altro. Si pensava che per raggiungere un accordo Bruxelles potesse mitigare le proprie regole tecnologiche, così come richiesto da Washington. Non si sa se la proposta potesse bastare all’amministrazione statunitense, ma poco ... 🔗formiche.net

L’amministrazione Trump determinata a riscrivere le regole del commercio globale a qualsiasi costo - analista; Trump celebra i dazi come una “liberazione” con una grande cerimonia alla Casa Bianca; La “trappola dei dazi” di Trump a Xi spiegata da Singleton (Fdd); I dazi di Trump spiegati fcile. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosa vuole veramente Trump? La risposta in 5 punti - Donald Trump non è un conservatore classico. Non è nemmeno un populista autentico. Trump è, prima di tutto, un CEO: un uomo d'affari che tratta la politica ... 🔗donnesulweb.it

Trump vuole docce "potenti" e senza regole - Trump ha ironizzato sul tema, rilanciando uno slogan: "Make America's showers great again", mentre i suoi sostenitori hanno ribattezzato l'iniziativa "Drip, baby, drip", in riferimento al ... 🔗msn.com

I limiti su ogm, plastica, glifosato: i «dazi» normativi, cioè le regole Ue, che Trump vuole abbattere - I veri «dazi» europei che Trump vuole abbattere ... vale a dire le regole che Bruxelles impone a tutti e che costituiscono una barriera per chi vuole importare prodotti non conformi agli ... 🔗corriere.it